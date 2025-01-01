Talentless Nana
Folge 10: Unsichtbare Klinge
24 Min.Ab 16
Nana stellt fest, dass ihre Mission auf der Insel der Talentierten schwieriger ist als erwartet. Sie trifft auf einen Jungen, der ihr überlegen und somit in der Lage ist, Nana zu enttarnen. Sie muss sich jeden Schritt genau überlegen. Dann aber wird die sonst so selbstsichere Mörderin von der Tatsache überrascht, dass ein weiteres Opfer gefunden wurde, für dessen Tod sie nicht verantwortlich ist. Nana befürchtet, dass ein anderer Attentäter auf die Insel geschickt wurde.
