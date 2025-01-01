Talentiert gegen untalentiert (3)Jetzt ohne Werbung streamen
Talentless Nana
Folge 8: Talentiert gegen untalentiert (3)
24 Min.Ab 12
Nachdem Nana auch Yuuka aus dem Weg geräumt hat, liegen im Wald all die Leichen, die Yuuka zuvor als Zombies gedient haben. Kurzerhand beschließt die Auftragsmörderin, die toten Körper als Ablenkung zu nutzen. Nana führt Kyouya und die anderen Mitschüler zu ihnen und tischt ihnen eine plausible Lügengeschichte auf. Alle glauben Nana - bis auf Kyouya. Er ist der festen Überzeugung, dass Nana die Killerin ist, und das will er mit allen Mitteln beweisen.
