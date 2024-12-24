Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Vereint im Style

sixxStaffel 6Folge 8vom 24.12.2024
Vereint im Style

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 8: Vereint im Style

43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Jeff trägt eine Jugendsünde auf der Haut, die er sich vor 40 Jahren hat stechen lassen. Jetzt soll das revolutionäre Bild möglichst schnell verschwinden. Justin hingegen hat sich aus einer Midlife-Crisis heraus für ein sonderbares Motiv entschieden. Können die Tattookünstler das Werk mit einer passenden Idee noch retten?

