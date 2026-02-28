Bis das Tattoo uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 2: Bis das Tattoo uns scheidet
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Alice verwandelt heute Jacks Tattoo, das ihn an eine Liebschaft erinnert, die er so schnell wie möglich vergessen will. Kurt reicht hingegen die Scheidung von seinem seltsamen Hochzeits-Tattoo ein und Sketch covert Eileens schlüpfriges Selbstporträt.
