Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Nie mehr dumme Typen

ProSiebenStaffel 3Folge 23vom 27.10.2025
Nie mehr dumme Typen

Nie mehr dumme TypenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 23: Nie mehr dumme Typen

20 Min.Folge vom 27.10.2025

Leonard, Howard, Sheldon und Raj wollen auf dem Dach ein Laser-Experiment durchführen. Als Leonard Penny dazuholen will, lernt er gleich ihren neuen Freund kennen - Zack, muskulös und gutaussehend. Allerdings hat Zack ein Manko: Er ist strohdoof. Indes suchen Howard und Raj im Internet nach der perfekten Frau für Sheldon und beantworten jede Frage so, wie Sheldon sie beantworten würde. Und tatsächlich finden sie sein Pendant ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen