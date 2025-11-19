Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Ein blondes Äffchen

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 19.11.2025
Ein blondes Äffchen

Ein blondes ÄffchenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 3: Ein blondes Äffchen

19 Min.Folge vom 19.11.2025

Sheldon durchforstet alte Arbeiten, die er als Kind geschrieben hat. Er glaubt, darin eine wissenschaftliche Sensation zu entdecken, die ihm den ersehnten Nobelpreis einbringt. Als ihm klar wird, dass er keine Zeit hat, die ganzen Aufzeichnungen durchzusehen, rät ihm Leonard, sich eine Assistentin zu suchen - Sheldon befolgt den Rat. Nach bestandenem Eignungstest engagiert er die Doktorandin Alex Jensen für diese Arbeit ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen