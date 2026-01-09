Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Beischlaf-Vermutung

ProSiebenStaffel 10Folge 1vom 09.01.2026
Folge 1: Die Beischlaf-Vermutung

21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Die zarten Bande, die sich zwischen Mary und Alfred bilden, sorgen für reichlich Zündstoff - nicht zuletzt bei Beverly, die ihren Ex-Mann piesackt, wo sie kann. Bei der Hochzeitszeremonie von Penny und Leonard reißen sich schließlich alle so gut es geht zusammen. Howard plagt unterdessen immer noch sein Verfolgungswahn. Wie es scheint, sind seine Sorgen nicht ganz unbegründet ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

