The Big Bang Theory
Folge 11: Immer zum Geburtstag
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Es ist Amys Geburtstag, und der alljährliche Sex mit Sheldon steht an. Allerdings ist ihr dieses Vergnügen dieses Mal scheinbar nicht gegönnt, denn Bernadette liegt in den Wehen und könnte jeden Moment ihr Baby bekommen. Das versetzt die gesamte Clique natürlich in helle Aufregung. Nur Raj ist außen vor - er hat sich einen scheinbar unverzeihlichen Fauxpas erlaubt ...
