Die Feiertags-ZusammenfassungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 12: Die Feiertags-Zusammenfassung
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach den Weihnachtsfeiertagen kommt die Clique das erste Mal wieder zusammen, um sich auszutauschen. Jeder hat etwas zu erzählen: Sheldon und Amy waren bei Mary in Texas und mussten eine Krise der besonderen Art durchstehen. Penny und Leonard haben sich wegen des Christbaums in die Wolle bekommen, und Bernadette und Howard hatten mit ihrem Nachwuchs alle Hände voll zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick