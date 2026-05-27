Die Neuvermessung der LiebeJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 13: Die Neuvermessung der Liebe
18 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Penny ist zunehmend frustriert: Leonard lässt sich immer mehr gehen und gibt sich überhaupt keine Mühe mehr, ihr eine Freude zu machen. Um etwas Abstand zu gewinnen, flüchtet sie mit Amy in ein SPA-Wochenende. Leonard fährt ihr nach, und die beiden fassen schließlich einen ungewöhnlichen Entschluss. Howard und Raj versuchen unterdessen ein Kinderzimmer-Problem zu lösen und werden extrem kreativ.
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