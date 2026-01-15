Der Emotionen-DetektorJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 14: Der Emotionen-Detektor
19 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6
Sheldon hat mal wieder Probleme, die Gefühle seiner Freunde richtig zu deuten. Also beschließt er, sich als Beta-Tester für einen neu entwickelten Emotionen-Detektor zur Verfügung zu stellen. Die Maschine funktioniert - doch Sheldons Frust wächst. Raj will unterdessen herausfinden, warum er immer von seinen Freundinnen abserviert wird. Also lädt er alle seine Ex-Liebschaften zu einer intimen Gesprächsrunde ein.
