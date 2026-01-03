Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Whirlpool-Kontamination

ProSiebenStaffel 10Folge 5vom 03.01.2026
Die Whirlpool-Kontamination

The Big Bang Theory

Folge 5: Die Whirlpool-Kontamination

19 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Amy und Sheldon haben ihre liebe Not, sich im gemeinsamen Apartment zu arrangieren: Sheldon besteht auf seinen absurden Regeln, und Amy sieht gar nicht ein, sich an einen Badezimmer-Zeitplan zu halten. Howard und Bernadette wollten eigentlich verreisen, bleiben dann aber doch zu Hause. Das hat zur Folge, dass sie eine interessante Entdeckung machen.

