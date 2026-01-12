Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 10Folge 6vom 12.01.2026
Folge 6: Kick it like Baby

18 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Penny hat eine Einladung zu einer ziemlich tristen ComicCon erhalten, wo sie Autogramme geben soll. Leonard drängt sie, hinzugehen. Schließlich wird die Veranstaltung doch noch recht interessant. Amy und Sheldon versuchen sich in ihrem Apartment zum ersten Mal als Gastgeber. Die anwesende Runde ist ebenso verschroben wie illuster ...

