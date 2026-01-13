Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Verzögerungstaktik

ProSieben Staffel 10 Folge 7 vom 13.01.2026
Folge 7: Die Verzögerungstaktik

20 Min. Folge vom 13.01.2026 Ab 6

Amys Apartment ist schon seit einiger Zeit wieder bewohnbar - allerdings hat sie Sheldon nichts davon gesagt. Der erfährt durch Leonard davon und ist nun hin- und hergerissen: Soll er weiterhin mit Amy zusammenleben, oder bricht er das Experiment ab? Auch Leonard erhält eine Information über Penny, die ihm so gar nicht gefällt.

