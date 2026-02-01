Der Hochzeitskleid-HypeJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Der Hochzeitskleid-Hype
19 Min.Folge vom 16.02.2026
Sheldon plant ein absurd teures Experiment und möchte dafür Fördergelder bei der Uni akquirieren. Natürlich wird sein Antrag abgelehnt. Also versucht er, den Betrag selbst zusammenzubekommen. Amy, Penny und Bernadette suchen unterdessen ein Hochzeitskleid für Amy. Sie probiert einige schicke Modelle an - und entscheidet sich zu Pennys und Bernadettes Entsetzen schließlich für einen Albtraum mit Volants.
