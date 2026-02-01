Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der Hochzeitskleid-Hype

ProSiebenStaffel 11Folge 22vom 16.02.2026
Der Hochzeitskleid-Hype

Der Hochzeitskleid-HypeJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 22: Der Hochzeitskleid-Hype

19 Min.Folge vom 16.02.2026

Sheldon plant ein absurd teures Experiment und möchte dafür Fördergelder bei der Uni akquirieren. Natürlich wird sein Antrag abgelehnt. Also versucht er, den Betrag selbst zusammenzubekommen. Amy, Penny und Bernadette suchen unterdessen ein Hochzeitskleid für Amy. Sie probiert einige schicke Modelle an - und entscheidet sich zu Pennys und Bernadettes Entsetzen schließlich für einen Albtraum mit Volants.

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

