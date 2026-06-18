Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Paintball-Partnerkrisen

ProSiebenStaffel 12Folge 11vom 18.06.2026
Die Paintball-Partnerkrisen

Die Paintball-PartnerkrisenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 11: Die Paintball-Partnerkrisen

19 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6

Sheldon und Amy haben ihre Arbeit veröffentlicht - die Fachwelt ist begeistert. Präsident Siebert sieht Großes auf die Uni zukommen und lädt die beiden ein, ab sofort in der Mensa für die Privilegierten zu essen. Als sich herausstellt, dass Amy für die Medien als Star aufgebaut und Sheldon sich lediglich im Hintergrund halten soll, reagiert er mit Eifersucht. Bei einem Paintballspiel lässt er seinem Frust freien Lauf.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen