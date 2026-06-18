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The Big Bang Theory

Der Fortpflanzungs-Vorschlag

ProSiebenStaffel 12Folge 12vom 18.06.2026
Der Fortpflanzungs-Vorschlag

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The Big Bang Theory

Folge 12: Der Fortpflanzungs-Vorschlag

20 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6

Penny, Amy und Bernadette treffen beim Mädelsabend auf Zack, der ihnen erzählt, dass er geheiratet und seine Firma für ein Vermögen verkauft hat. Er lädt Penny und Leonard auf sein Boot ein, damit sie seine Frau kennenlernen. Der Abend mit Zack und Marissa nimmt jedoch eine völlig unerwartete Wende, als das frisch verheiratete Paar von seinem Kinderwunsch erzählt, der aber nicht in Erfüllung geht, weil Zack zeugungsunfähig ist ...

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