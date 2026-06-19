Die Bewegungsmelder-BelästigungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 14: Die Bewegungsmelder-Belästigung
19 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Bernadette und Howard sind wie vom Donner gerührt, als plötzlich der Bewegungsmelder der neuen Nachbarn anschlägt und ihre Terrasse taghell beleuchtet, gerade als sie in den Whirlpool steigen wollen. Dabei wird ihnen klar, dass der neue Balkon über ihre Grundstücksgrenze hinausreicht. Am nächsten Tag wollen sie sich beim Vermessungsbüro der Stadt beschweren - ohne Erfolg. Sheldon, der Behördenkram liebt, bietet Howard und Bernadette daraufhin seine Hilfe an ...
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