The Big Bang Theory
Folge 17: Das Menschen-Frosch-Problem
19 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6
Penny und Bernadette fahren übers Wochenende zu einer Messe nach San Diego, weil dort ein von Bernadette entwickeltes Medikament vorgestellt wird. Da sich Howard in der Zeit allein um die Kinder kümmern muss, hofft er auf Unterstützung seiner Freunde. Raj und Leonard nehmen seine Einladung an, aber Sheldon lehnt ab, da er mit Kindern nichts am Hut hat - bis er in einem Buch über Experimente mit Kindern liest und diese an Halley und Michael ausprobieren will.
