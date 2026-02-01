Das Dankeskarten-MysteriumJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 2: Das Dankeskarten-Mysterium
21 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Das Hochzeitsgeschenk von Penny und Leonard stellt Amy und Sheldon vor ein Rätsel: Es handelt sich um einen Kristallstab, dessen Verwendungszweck sie nicht kennen. Fieberhaft versuchen die beiden, einen tieferen Sinn darin zu finden. Derweil hat sich Stuart endlich mit Denise verabredet. Leider übertreibt er es mit der Anwendung eines Selbstbräuners. Raj badet in Mitleid, da er immer noch keine Frau fürs Leben gefunden hat und wendet sich hilfesuchend an seinen Vater.
