Das Notting-Hill-ParadigmaJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Das Notting-Hill-Paradigma
20 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Leonard ist gereizt: Seine Mutter hat ihren Besuch angekündigt. Beverly entpuppt sich jedoch als äußerst nett und will sich sogar von ihm sein Labor zeigen lassen. Leonard ist hocherfreut über ihr Interesse - bis er schließlich herausfindet, was ihre wahren Gründe sind. Bernadette und Howard geht es derweil langsam auf die Nerven, dass Denise immer öfter bei Stuart übernachtet.
