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The Big Bang Theory

Das Stockholm-Syndrom

ProSiebenStaffel 12Folge 24vom 24.06.2026
Das Stockholm-Syndrom

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The Big Bang Theory

Folge 24: Das Stockholm-Syndrom

23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6

Die Reise nach Stockholm zur feierlichen Vergabe des Physik-Nobelpreises für Sheldon und Amy steht kurz bevor. Auf dem Flug hat Penny jedoch immer wieder mit Übelkeit zu kämpfen. Sheldon bekommt eine Panikattacke, da er fürchtet, dass sie krank ist und ihm seinen großen Tag ruinieren könnte. Aber auch Bernadette, Howard und Leonard bekommen Sheldons Launen zu spüren, sodass sie nach der Ankunft in Schweden gleich wieder abreisen wollen ...

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