The Big Bang Theory
Folge 4: Die Tam-Turbulenzen
19 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6
Tam, Sheldons bester Freund aus alten High-School-Zeiten, kündigt seinen Besuch an. Er plant, seinem Sohn die CalTech zu zeigen, und bittet Sheldon um ein Wiedersehen. Sheldon hegt jedoch seit 20 Jahren einen Groll gegen Tam und weigert sich, ihn zu treffen. Das weckt das Interesse von Leonard, Raj und Howard. Was ist wohl seinerzeit vorgefallen? Derweil nehmen Penny und Bernadette Rajs Verlobte Anu genauer unter die Lupe.
