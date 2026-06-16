Die Planetariums-BromanzeJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 5: Die Planetariums-Bromanze
19 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6
Bei einem seiner Vorträge im Planetarium stellt Raj der Direktorin seinen Freund Howard vor, der ganz nebenbei einfließen lässt, dass er Astronaut war. Die Direktorin ist begeistert und engagiert ihn sogleich - zum Missfallen von Raj, der befürchtet, dass Howard ihm die Show stiehlt. Derweil kommt es zu einem Streit zwischen Amy und Sheldon, weil er sich nicht nur in ihr Projekt zur Super-Asymmetrie einmischt, sondern auch Präsident Siebert ein unmoralisches Angebot macht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick