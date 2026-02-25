Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Staffel 2Folge 12vom 25.02.2026
Folge 12: Monte der Roboter

21 Min.Folge vom 25.02.2026

Howards Flirtversuche bei Penny prallen wie immer an ihr ab. Verletzt und enttäuscht zieht er sich nach Hause zurück und lässt sogar sein Roboterkampf-Team im Stich. Der Rest der Jungs wird nämlich von Kripke herausgefordert, mit ihrem Killer-Roboter Monte bei den diesjährigen Roboter-Meisterschaften gegen seine Kampfmaschine anzutreten. Sheldon überschätzt Monte maßlos und muss schmerzlich erkennen, dass er gegen Kripkes Roboter keine Chance hat ...

