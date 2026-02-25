Der Freundschafts-AlgorithmusJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 13: Der Freundschafts-Algorithmus
21 Min.Folge vom 25.02.2026
Sheldon möchte sich mit seinem Uni-Kollegen Barry Kripke anfreunden, obwohl der ein eher unangenehmer Mensch ist, den Leonard, Howard und Raj nicht leiden können. Sheldon braucht aber einen bestimmten Computer für seine Forschung, und es wird behauptet, dass Kripke den Zugang zu diesem Computer verwaltet und nur seine Freunde daran arbeiten lässt. Doch Kripke zeigt kein Interesse an Sheldons Freundschaft. Daraufhin hat Sheldon eine brillante Idee ...
