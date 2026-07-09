The Big Bang Theory
Folge 15: Die Streichelmaschine
20 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
Leonard ist wenig erfreut, als seine Mutter, die Psychiaterin Dr. Beverly Hofstadter, ihren Besuch ankündigt. Er kann seiner Mutter nichts Recht machen, woraus Sheldon schließt, dass Leonards angebliche Konzentrationsschwäche von einem überentwickelten Sexualtrieb herrührt. Beverly und Sheldon kommen sich indes immer näher - Leonard ist mehr als genervt. Gemeinsam mit Penny betrinkt er sich und die beiden landen im Bett - mit fatalen Folgen ...
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