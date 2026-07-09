The Big Bang Theory
Folge 16: Die Kissen-Katastrophe
21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
Pennys Computer ist defekt. Während Leonard ihn wieder zum Laufen bringt, nimmt sie sein Paintballgewehr in die Hand. Fatalerweise lösen sich zwei Schüsse und Penny trifft ausgerechnet das Kissen auf Sheldons heiligem Platz auf der Couch. Die Farbe lässt sich nicht einfach so entfernen, selbst das Umdrehen des Kissens nützt nichts. Penny bringt das Kissen in die Reinigung - weil Sheldon auf keinem anderen Platz sitzen und essen kann, beginnt er zu verzweifeln ...
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