Der Wolowitz-KoeffizientJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 20: Der Wolowitz-Koeffizient
20 Min.Folge vom 15.10.2025
Jeder dritte Donnerstag im Monat ist von nun an der "Alles-ist-Möglich-Donnerstag", an dem die vier Freunde aus dem Trott ausbrechen wollen, in dem sie feststecken. Sheldon möchte lieber die bisherige Beständigkeit aufrechterhalten, fügt sich aber. Statt Rajs Vorschlag zu folgen, in einer Bar Frauen aufzureißen, gehen sie lieber in den Comicbuchladen, obwohl sie bereits am Vortag dort waren. Auf dem Weg dorthin begegnen sie Penny, die kurzerhand mitkommt - mit fatalen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick