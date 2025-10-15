Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Wolowitz-Koeffizient

ProSiebenStaffel 2Folge 20vom 15.10.2025
Der Wolowitz-Koeffizient

Der Wolowitz-KoeffizientJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 20: Der Wolowitz-Koeffizient

20 Min.Folge vom 15.10.2025

Jeder dritte Donnerstag im Monat ist von nun an der "Alles-ist-Möglich-Donnerstag", an dem die vier Freunde aus dem Trott ausbrechen wollen, in dem sie feststecken. Sheldon möchte lieber die bisherige Beständigkeit aufrechterhalten, fügt sich aber. Statt Rajs Vorschlag zu folgen, in einer Bar Frauen aufzureißen, gehen sie lieber in den Comicbuchladen, obwohl sie bereits am Vortag dort waren. Auf dem Weg dorthin begegnen sie Penny, die kurzerhand mitkommt - mit fatalen Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen