The Big Bang Theory
Folge 22: Die Weltraumtoilette
18 Min.Folge vom 15.10.2025
Nach dem verpatzten ersten Date mit Penny hat Stuart sie erneut eingeladen und bittet nun Leonard um Rat für den Umgang mit ihr. Leonard verspricht darüber nachzudenken. Kurz darauf taucht jedoch Howard mit einer Hiobsbotschaft auf: Die von ihm konstruierte Toilette für die internationale Raumstation ISS hat einen Fehler, der zum Versagen führen wird. Während die vier mit der Problemlösung beschäftigt sind, erscheint Stuart wieder auf der Bildfläche ...
