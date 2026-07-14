The Big Bang Theory
Folge 23: Drei Monate im Eis
21 Min.Folge vom 14.07.2026
Sheldon bekommt vom Präsidenten der Universität das Angebot, eine dreimonatige Expedition zum Nordpol zu machen, um den Nachweis magnetischer Monopole zu erbringen. Leonard, Howard und Raj freuen sich zu früh auf einen Sommer ohne Sheldon, da er sie darum bittet, ihn als seine Crew zu begleiten. Kurz vor der Abreise erfährt auch Penny von dem Vorhaben und muss mit ihren Gefühlen kämpfen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick