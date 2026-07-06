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The Big Bang Theory

Das Cooper-Nowitzki Theorem

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 06.07.2026
Das Cooper-Nowitzki Theorem

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The Big Bang Theory

Folge 6: Das Cooper-Nowitzki Theorem

21 Min.Folge vom 06.07.2026

Ein Vortrag von Leonard und Sheldon vor Studenten führt dazu, dass sich die Studentin Ramona mit Sheldon treffen will, um über seine Arbeit zu reden - mit weitreichenden Konsequenzen: Sie übernimmt die Führung über sein Leben. Sie bestimmt, mit wem er sich trifft und was er unternimmt - nur beim wissenschaftlichen Arbeiten ist er frei. Das führt zum beruflichen Durchbruch, der zur Folge hat, dass er Ramona zum Dank aus der Wohnung wirft ...

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