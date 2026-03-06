The Big Bang Theory
Folge 10: Das Gorilla-Projekt
21 Min.Folge vom 06.03.2026
Howard bringt seine neue Freundin Bernadette zum Abendessen zu seinen Freunden mit. Dabei muss seine Flamme am eigenen Leib erfahren, wie verschroben Sheldon ist. Als Bernadette im Laufe des Abends Interesse an Leonards Experiment zeigt, lädt dieser sie ein, es sich anzusehen. Howard reagiert eifersüchtig - und auch Penny ist von der Situation alles andere als begeistert. Sie bittet Sheldon, ihr etwas über Physik beizubringen, damit sie mit Bernadette mithalten kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick