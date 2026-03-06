Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Gorilla-Projekt

ProSiebenStaffel 3Folge 10vom 06.03.2026
Das Gorilla-Projekt

Das Gorilla-ProjektJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 10: Das Gorilla-Projekt

21 Min.Folge vom 06.03.2026

Howard bringt seine neue Freundin Bernadette zum Abendessen zu seinen Freunden mit. Dabei muss seine Flamme am eigenen Leib erfahren, wie verschroben Sheldon ist. Als Bernadette im Laufe des Abends Interesse an Leonards Experiment zeigt, lädt dieser sie ein, es sich anzusehen. Howard reagiert eifersüchtig - und auch Penny ist von der Situation alles andere als begeistert. Sie bittet Sheldon, ihr etwas über Physik beizubringen, damit sie mit Bernadette mithalten kann.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen