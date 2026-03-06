The Big Bang Theory
Folge 11: Mädels an der Bar
19 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Leonards Mutter Beverly kündigt zu Weihnachten ihren Besuch an. Als Penny ihn darauf anspricht, warum er seiner Mutter nichts von ihrer Beziehung erzählt hat, gerät Leonard in Erklärungsnot. Aber Sheldon hat dafür eine einfache Begründung. Verwundert nimmt Leonard am Flughafen zur Kenntnis, dass seine Mutter und Sheldon seit Längerem Kontakt miteinander haben. Doch der Abend hält noch ein paar andere Überraschungen bereit ...
