The Big Bang Theory

Howards Phasen

ProSiebenStaffel 3Folge 12vom 09.03.2026
Howards Phasen

Folge 12: Howards Phasen

19 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6

Howard und Leonard haben ein Doppeldate mit Bernadette und Penny. Als letztere von ihren Jobaussichten erzählt, die ihr eine Wahrsagerin prophezeit hat, lacht Leonard sie aus und stellt seine Beziehung zu Penny ernsthaft in Frage. Doch Howard redet ihm ins Gewissen. Raj bequatscht Sheldon, mit ihm auszugehen, um eine Frau kennenzulernen. Ob sich die hübschen und intelligenten Mädchen Abby und Martha auf die beiden einlassen?

