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The Big Bang Theory

Fast wie Einstein

ProSiebenStaffel 3Folge 14vom 23.07.2026
Fast wie Einstein

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The Big Bang Theory

Folge 14: Fast wie Einstein

19 Min.Folge vom 23.07.2026

Sheldon will herausfinden, warum sich Elektronen beim Durchqueren einer Graphen-Schicht verhalten, als hätten sie keine Masse. Dieses Problem raubt ihm sowohl den letzten Nerv als auch den Schlaf. Er steigert sich immer mehr in das physikalische Problem hinein. Im Wissen, dass Einstein einen banalen Job hatte, als er die Relativitätstheorie entwickelte, beschließt Sheldon schließlich, sich einen "primitiven" Job zu suchen.

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