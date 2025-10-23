Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 23.10.2025
20 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6

Howard, Sheldon, Raj und Leonard erstehen auf dem Flohmarkt eine Kiste, in der sich neben viel Schrott noch etwas anderes befindet: Gollums Ring, das Original-Requisit des Films "Der Herr der Ringe". Es entbrennt ein heftiger Streit darum, wem der Ring gehört und was mit ihm zu tun ist. Als alle vier während des Streits an dem Ring zerren, schlägt Howard vor, dass derjenige den Ring bekommt, der ihn bis zum Schluss nicht loslässt. Nun versucht jeder, den anderen auszutricksen.

