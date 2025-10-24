Die dunkle Seite des MondesJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 18: Die dunkle Seite des Mondes
21 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6
Sheldon hat den diesjährigen Wissenschaftspreis gewonnen. Als er jedoch erfährt, dass er auf dem Bankett eine Rede halten soll, bekommt er schreckliches Lampenfieber und überlegt sogar, den Preis abzulehnen. Leonard, Howard, Raj und Penny wollen ihm dabei helfen, den Abend souverän zu bewältigen. Während Raj ihm anbietet, sein Selbstbewusstsein mit indischen Meditationsübungen zu steigern, versucht Leonard, Sheldons Ängsten mit einer Analyse entgegenzuwirken.
