ProSiebenStaffel 3Folge 19vom 24.10.2025
Folge 19: Das L-Wort

21 Min.Folge vom 24.10.2025

Leonard gesteht Penny, dass er sie liebt. Doch leider reagiert Penny nicht so, wie er es sich erhofft hat. Von da an ist die Stimmung sehr angespannt. Als sie gemeinsam mit Sheldon, Raj und Howard gegen Stuart und Sheldons Erzfeind Wil Wheaton bowlen, kriegen sich Leonard und Penny in die Haare. Als Penny wütend die Bowlingbahn verlässt, muss Sheldon aufgeben, weil ihm ein Spieler fehlt. Er macht ein Revanche-Spiel aus - doch Wil Wheaton nutzt den Liebeszoff für sich aus ...

