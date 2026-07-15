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The Big Bang Theory

Die Grillenwette

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 15.07.2026
Die Grillenwette

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The Big Bang Theory

Folge 2: Die Grillenwette

21 Min.Folge vom 15.07.2026

Als Leonard im Comicbuchladen auftaucht, sind die drei anderen überrascht, weil sie dachten, er würde seine Zeit lieber mit Penny im Bett verbringen. Leonard sagt jedoch lediglich, dass der Sex mit Penny ganz nett sei. Daraufhin wird er von den anderen verspottet. Sheldon, Raj und Howard hören eine Grille zirpen. Sheldon wettet mit Howard, dass er aus der Häufigkeit der Zirplaute der Grille auf ihre Art schließen kann.

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