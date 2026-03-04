Der Mann, der seine Omi liebteJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 5: Der Mann, der seine Omi liebte
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Im Comicbuchladen findet ein Karten-Turnier statt. Weil Raj unbedingt das Preisgeld gewinnen will, bittet er Sheldon, mit ihm dort teilzunehmen. Zuerst hat Sheldon kein Interesse, da für ihn das Spiel keine Herausforderung darstellt. Aber dann erfährt er, dass sein Erzfeind Wil Wheaton auch dabei ist. Mit dem "Star Trek"-Darsteller hat Sheldon noch eine Rechnung offen, nachdem er einst als Fan von ihm im Stich gelassen wurde. Nun sieht er die Zeit gekommen, sich zu rächen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick