Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Football für Nerds

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 05.03.2026
Football für Nerds

Football für NerdsJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 6: Football für Nerds

19 Min.Folge vom 05.03.2026

Leonard, Sheldon, Howard und Raj gehen mit ihren Drachen nach draußen, um einen Drachenkampf auszufechten. Dabei versuchen sie jeweils zu zweit, die Flugobjekte der anderen zu Boden zu bringen. Da Howard abgelenkt ist, stürzt Rajs wertvoller indischer Drachen ab, weshalb er diesen als Verlierer an Sheldon übergeben muss. Nun droht die Freundschaft zwischen Raj und Howard zu zerbrechen. Um sich Pennys Freunden anzupassen, lässt sich Leonard von Sheldon die Footballregeln erklären.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen