The Big Bang Theory
Folge 6: Football für Nerds
19 Min.Folge vom 05.03.2026
Leonard, Sheldon, Howard und Raj gehen mit ihren Drachen nach draußen, um einen Drachenkampf auszufechten. Dabei versuchen sie jeweils zu zweit, die Flugobjekte der anderen zu Boden zu bringen. Da Howard abgelenkt ist, stürzt Rajs wertvoller indischer Drachen ab, weshalb er diesen als Verlierer an Sheldon übergeben muss. Nun droht die Freundschaft zwischen Raj und Howard zu zerbrechen. Um sich Pennys Freunden anzupassen, lässt sich Leonard von Sheldon die Footballregeln erklären.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick