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The Big Bang Theory

Der Mann der Stunde

ProSiebenStaffel 4Folge 15vom 16.03.2026
Der Mann der Stunde

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The Big Bang Theory

Folge 15: Der Mann der Stunde

21 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Der Universitätspräsident Dr. Siebert verlangt von den jungen Wissenschaftlern, bei einer Spendenveranstaltung älteren, reichen Leuten zu schmeicheln, um Gelder für Forschungsarbeiten zu bekommen. Da Sheldon sich weigert, müssen sich Leonard, Howard und Raj von einer gut betuchten Witwe in Verlegenheit bringen lassen, die das sichtlich genießt. Die alte Dame findet immer mehr Gefallen an Leonard und lädt ihn zum Abendessen ein. Als sie ihn küsst, ist er zunächst schockiert ...

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