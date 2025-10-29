Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Gestank der Verzweiflung

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 29.10.2025
Der Gestank der Verzweiflung

Der Gestank der VerzweiflungJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 5: Der Gestank der Verzweiflung

20 Min.Folge vom 29.10.2025

Howard ist wieder mit Bernadette zusammen, Sheldon ist eng mit Amy befreundet und selbst Raj ist nun angeblich liiert. Da sich Leonard allein und ausgeschlossen fühlt, schlagen Sheldon und Amy ihm vor, in der Öffentlichkeit neue Kontakte zu suchen. Raj hat aber noch einen anderen Vorschlag für Leonard ... Amy will, dass Sheldon ihre Mutter kennenlernt. Da er davon ausgehen muss, dass Amy doch eine feste Beziehung möchte, versucht er, ihr aus dem Weg zu gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen