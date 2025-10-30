Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

ProSiebenStaffel 4Folge 8vom 30.10.2025
Folge 8: 21 Sekunden

19 Min.Folge vom 30.10.2025

Sheldon, Leonard, Raj und Howard wollen sich den Indiana Jones-Film "Jäger des verlorenen Schatzes" ansehen, der im Kino mit zusätzlichen 21 Sekunden gezeigt wird. Penny und Bernadette finden das nicht so spannend und beschließen, einen Mädels-Abend zu machen. Amy ist begeistert von der Idee und schlägt eine Pyjamaparty vor. Die Jungs müssen kurz vor der Kinokasse dann erfahren, dass die Vorstellung ausverkauft ist - Sheldon ist außer sich und nicht mehr aufzuhalten ...

