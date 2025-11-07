Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der Schlampen-Reflex

ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 07.11.2025
Folge 1: Der Schlampen-Reflex

21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

Sheldon versteht nicht, was Penny mit dem Satz "Es ist nicht das, wonach es aussieht" gemeint hat, denn offensichtlich hat sie mit Raj geschlafen. Penny kann nach der Nacht mit Raj ihren Freunden nicht mehr unter die Augen treten und flüchtet zu Amy. Raj spürt sie dort jedoch auf und drängt sie, eine Beziehung mit ihm einzugehen - sie weist ihn sanft, aber entschieden zurück. Schließlich stellt sich heraus, dass die beiden überhaupt keinen Sex hatten, da Penny zu betrunken war.

