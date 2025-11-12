Die BeziehungsrahmenvereinbarungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 10: Die Beziehungsrahmenvereinbarung
20 Min.Folge vom 12.11.2025
Amy begleitet Sheldon und die Jungs in Stuarts Buchladen, obwohl sie sich für Sheldons Vorliebe für Comics nicht sonderlich begeistern kann. Stuart ist von Amy angetan und bittet Leonard, bei Sheldon nachzufragen, ob es okay sei, wenn er Amy zu einem Kaffee einlädt. Da Sheldon die Möglichkeit ausschließt, dass Amy auf Stuarts Einladung eingeht und die Frage für ihn daher irrelevant ist, gibt Leonard Stuart grünes Licht. Als Amy die Einladung annimmt, gerät Sheldon ins Grübeln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick