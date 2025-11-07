Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Probewohnen bei Muttern

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 07.11.2025
Probewohnen bei Muttern

Probewohnen bei MutternJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 3: Probewohnen bei Muttern

20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

Nach einem gemeinsamen Dinner gehen Howard und Bernadette mit Raj ins Kino, Penny muss arbeiten und Sheldon will in einen Eisenbahnladen. So kommt es, dass Leonard plötzlich allein mit Amy in seiner Wohnung ist. Er ist irritiert, dass ihr das gar nichts auszumachen scheint. Howard möchte, dass Bernadette nach ihrer Hochzeit bei ihm und seiner Mutter einzieht - Bernadette ist vollkommen entsetzt. Howard schlägt ihr daraufhin ein Probewohnen übers Wochenende vor ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen