The Big Bang Theory
Folge 8: Leichtes Fummeln
21 Min.Folge vom 28.05.2024
Sheldon beklagt sich darüber, dass sich Bernadette, Amy und Penny nur noch über die Kleider für die Hochzeit unterhalten. Als Amy am nächsten Tag in der Mensa mit den Jungs zusammensitzt, muss sie enttäuscht feststellen, dass Bernadette und Penny ohne sie losgezogen sind, um die Brautjungfern-Kleider auszusuchen. Wenig später kommen Sheldon und Leonard zu ihr und finden sie traurig vor ihrer Harfe sitzend. Leonard überlässt es Sheldon, Amy zu trösten ...
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