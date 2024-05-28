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The Big Bang Theory

Leichtes Fummeln

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 28.05.2024
Leichtes Fummeln

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The Big Bang Theory

Folge 8: Leichtes Fummeln

21 Min.Folge vom 28.05.2024

Sheldon beklagt sich darüber, dass sich Bernadette, Amy und Penny nur noch über die Kleider für die Hochzeit unterhalten. Als Amy am nächsten Tag in der Mensa mit den Jungs zusammensitzt, muss sie enttäuscht feststellen, dass Bernadette und Penny ohne sie losgezogen sind, um die Brautjungfern-Kleider auszusuchen. Wenig später kommen Sheldon und Leonard zu ihr und finden sie traurig vor ihrer Harfe sitzend. Leonard überlässt es Sheldon, Amy zu trösten ...

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