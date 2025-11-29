Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Ein Prosit auf Mrs. Wolowitz

ProSieben Staffel 8 Folge 15 vom 29.11.2025
Ein Prosit auf Mrs. Wolowitz

Ein Prosit auf Mrs. WolowitzJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 15: Ein Prosit auf Mrs. Wolowitz

20 Min. Folge vom 29.11.2025

Sheldon ist sauer auf Amy, weil sie seinem Erzrivalen Barry Kripke einen entscheidenden Tipp für seine Forschung an der String-Theorie gegeben hat. Nun ist seine aktuelle Publikation ein voller Erfolg, und Sheldon wirft Amy vor, ihm damals nicht bei seinen Untersuchungen geholfen zu haben. Und: Die Fehde zwischen Stuart und Howard nimmt wieder Fahrt auf, als Howard das erste Mal den neuen Comicbuchladen besucht ...

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

